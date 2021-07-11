5. kattan düşen kadının hayatını yangın merdiveni kurtardı

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Samsun’da 5. katın penceresinden düşen kadını ölümden yangın merdiveni kurtardı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Mevlana Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki N.Y. adlı kadın evlerinin 5. katındaki pencereden 4. kattaki yangın merdivenine düştü. Kadının düştüğünü görenler 112 ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanarak ölümden dönüp olduğu yerde bayılan N.Y. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından aşağı indirilerek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. N.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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