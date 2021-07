Kurban Bayramı'nda kalp ve tansiyona dikkat

– Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, et ve tatlı tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda kalp ve tansiyon hastalıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, kalp ve tansiyon hastalarının Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketiminde nelere dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Canan Uğur, "Kurban Bayramı'nda eti en çok tükettiğimiz ve bunun yanında tatlıya ağırlık vereceğimiz günlerden olacak. Bu yüzden tansiyon, kalp hastalığı ve şeker hastalarının beslenmelerine dikkat etmesini öneriyoruz. Özellikle tabi ki bu kadar et tüketimi varken nefsimizi engellemek mümkün olmayabilir ama biraz daha seçici olmamız gerekebilir. Et tüketiminde daha çok haşlama türü ya da ızgara şeklinde olabilir. Eti en az 24 saat dinlendirdikten sonra ve ağır yağlarını alıp ayırdıktan sonra tüketmek daha sağlıklı olacaktır” dedi.



“Ağır yemeklerden kaçının”

Ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğine de değinen Uğur, şunları söyledi:

“Bayramda tatlı da tüketiyoruz. Mümkün olduğu kadar tatlıdan uzak durmak en azından bu kadar ağırlıklı protein yoğun karbonhidrat aldığımız günlerde kalp ve tansiyon hastaları çok dikkatli olması gerekiyor. Mümkün olduğu kadar sıvı tüketimini arttırmalıyız. Aralıklı öğünler yapmalı, ağır yediğimiz öğünlerde bir sonraki öğünde biraz daha dengelemeye çalışmalıyız. Tuz tüketimi ile yoğun protein alımı ve karbonhidrat yine kalp damar tıkanıklığını durumlarında ciddi problemler oluşturabilmektedir.”

