Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da

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Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- FIRAT Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Nişanlı olan Arslan'ın eylülde düğün yapmayı planladığı belirtildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, nişanlısı Esra Akçay, 7 kardeşi ve yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi.

Şehit Arslan´ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çorakdere Mahallesi Osmandere Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-07-25 14:20:18



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