Samsun'da sulama havuzuna düşen genç hayatını kaybetti

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Samsun'da sulama havuzuna düşen 28 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Altınkaya Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Karabacak (28) evlerinin önündeki bahçe sulamak için yapılan su havuzuna düştü. Karabacak olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Yasin Karabacak'ın cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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