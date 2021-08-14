Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi SamsunAnkara karayolunun 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Erdem idaresinde 34 HJ 4565 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Burak E.(28) ile Pınar A.(19), Zekiye D.(19), Hazal P.(15), Berfu D.(19) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.