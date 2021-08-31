Samsun’da otomobil üç tekerli motosiklete çarptı: 1 ölü

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Samsun’da otomobilin üç tekerli motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun’un Alaçam ilçesinin Yakacık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yaman idaresindeki 55 AK 297 plakalı otomobil, Talat Karaburun (63) yönetimindeki üç tekerli tescilsiz motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Talat Karaburun 112 ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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