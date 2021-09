Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğini yeni binasında ziyaret eden Kavak Dernekler Federasyonu (KADEF) Başkanı Bayram Erişkin, "Her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Gazilerimiz baş tacımızdır" dedi.



KADEF Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven ve KADEF Danışma Kurulu Başkanı Ersin Erge, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz'ı yeni taşındıkları hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Ziyarette KADEF Başkanı Bayram Erişgin, "Vatanımız İçin kan döken başta şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Her zaman şehit ailelerimizin gazilerimizin yanındayız. Gazilerimiz baş tacımızdır" diye konuştu.

Akabinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz Gaziler Derneği hakkında bilgiler verdi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yılmaz, "Kavak Dernekler Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. Derneğimizi ziyaret etmeleri, şehit ve gazi burs verme çalışmaları ile önerilerimizi almaları bizleri memnun etmiştir. Bizler için her vatan söz konusu ise gerisi teferruattır" diye konuştu.

Ziyaret karşılıklı hediyeler takdim edilerek, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



Sanatçılar şehrin ışığıdır

Akabinde Başkan Erişgin, Samsunlu Sanatçılar Derneği (SASAD)Başkanı Ömer Umutlu ve Yönetim Kurulu üyelerinden Ersin Erge, Emel Kayhan Ovalı, Kaan Uğur Yücekent İbrahim Coşar, Miraç Mörçöl, Hatice Koldere ve Nurten Yücekent'i makamında ağırladı.

Ziyarette KADEF Genel Başkam Bayram Erişgin, "Sanatçılar şehrin, ülkenin ışığıdır. Sanata ve sanatçıya federasyonumuza üye tüm dernekler; delegeler büyük önem ve değer veriyoruz. KADEF'in kültürsanat faaliyetlerinde Samsunlu Sanatçılar Derneğini hem danışmanlık hususunda hem de faaliyetlerimizde daha çok görmek istiyoruz. Düzenlediğimiz kurslarda sanat ve zanaat çok özel yer tutuyor. Katılım ve katkılarınızı her zaman bekleriz" şeklinde konuştu.

Samsunlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ömer Umutlu ise Samsun'un sorunlarına değinerek, "Samsun büyük şehirdir. İlkadım şehridir. Bu şehir de uluslararası kültürsanat faaliyetleri yapılmalıdır. Samsunumuzun tek uluslararası faaliyeti olan 'Halk Dansları Festivali' kaldırılmıştır. Bu bizleri üzmüştür. Dilerim gerek halk dansları, gerek film festivalleri, şiir dinletileri, gerekse tiyatro gösterimleri, piyano resitalleri velhasıl sanatın diğer kollarındaki tüm faaliyetler, korana dan sonra, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılır. Samsunlu Sanatçılar Derneği olarak bu hususlardaki çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Günün anısına SASAD Başkam Ömer Umutlu Samsunlu Sanatçılar Derneği'nin hazırladığı "Yolu Güneşin Doğduğu Yerden Geçen Şairler" adlı şiir antolojisi kitabını Bayram Erişkin'e takdim etti. Bayram Erişkin de Yaşar Doğu kitabını Ömer Umutlu'ya takdim etti. Ziyarette karşılıklı memnuniyet dile getirilerek, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

