Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 8 yıl 4'er ay hapis, 16 bin 660'şar lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta ve şahısların ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 adet şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili M.B. ve B.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Mart ayında nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklu olan M.B. ile tutuksuz olan B.Y. hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuklu olan M.B. duruşmada hazır bulunurken, B.Y. ise duruşmaya katıldı. Sanık avukatları ise duruşmada hazır bulunarak son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti M.B. ve B.Y.'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira da adli para cezasına çarptırdı. M.B.'nin ise tahliyesine karar verdi.

