Ladik MYO için DOSUYM projesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile birlikte yapımı devam eden Ladik Meslek Yüksekokulu’nda(MYO) incelemelerde bulunarak istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Nail Çelik, DSİ yetkilileri, Akdağ Sulama Birliği yetkilileri ve DOSUYM proje yetkilileri de katıldı.

OMÜ’ye tahsis edilen inşaat alanı incelerken açıklamalarda bulunan Rektör Ünal, “Ladik MYO bu alan içerisinde yapılandırılmaktadır. Aynı zamanda bu arazinin OMÜTUAM Ladik Araştırma İstasyonu olarak da kullanılması planlanmaktadır. Bu plan dahilinde, TUBİTAK ARDEP 1001 Programına sunulan ‘Hareketli Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama İçin İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine Dayalı Yönetim Modelinin (DOSUYM) Geliştirilmesi’ başlıklı projenin desteklenmesine karar verildi” ifadelerini kullandı.

Görüşmeler neticesinde, söz konusu arazide çeşitli düzenleme faaliyetleri, sulama sistemlerinin tesis edilmesi ve ekim dikim planlamaları gerçekleştirilecek.

DOSUYM projesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal başkanlığında; Bafra MYO öğretim üyesi Prof. Dr. Sebahattin Albayrak, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Hasan Akay, Dr. Öğretim Üyesi Sakine Çetin, Araştırma Görevlisi Emre Tunca ve Ziraat Fakültesi İdari İşler Şefi Osman Kop tarafından yürütülüyor.

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