Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından bir ikamete yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile ilgili yaptıkları mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Rüstem Mesutoğlu Sokak üzerinde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 adet elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet küçük ebatlarda manuel sigara sarma makinesi, 250 kutu 200 dallık boş makaron, 61 kutu 200 dallık doldurulmuş makaron, 22 adet 1 kiloluk bandrollü paket tütün, 2 adet 1 kiloluk bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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