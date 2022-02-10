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CANiK 4. kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yerini aldı

İHA

Türkiye'nin ihracat şampiyonu olarak savunma sanayinin dünyadaki vitrinine nitelikli bir değer kazandıran Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında girdi.

CANiK 4. kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında yerini aldı

Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak savunma sanayinin dünyadaki vitrinine nitelikli bir değer kazandıran Samsun Yurt Savunma (SYS) Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasında girdi.

Samsun Yurt Savunma (SYS) TOBB tarafından belirlenen “TOBB Türkiye 100” listesinde 4 yıldır üst üste giren tek savunma şirketi olarak 85. sırada yerini aldı. Türkiye’nin ihracat şampiyonu olarak gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetleriyle Türk savunma sektörünün geleceğini şekillendirdiklerini vurgulayan Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi H. İsmet Aral, ”Köklü tecrübemiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan gelişmiş ArGe kültürümüz, şirketimize 4. kez Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi unvanını getirdi. 23 yıllık başarı hikayemizin bir getirisi olan bu ödül, sürdürülebilirlik üzerine kurulu üretim stratejimizin bir yansımasını oluşturuyor” dedi.

TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliği ile derlenen ve ciro olarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinin derlendiği, “TOBB Türkiye 100” listesinde, Samsun Yurt Savunma (SYS) bu yıl 85. sırada yer aldı. SYS Yönetim Kurulu Üyesi H. İsmet Aral, firmanın başarısına yönelik olarak verilen ödülü, 8 Şubat’ta TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen törende Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Aral’a sertifika takdim etti. TOBB Türkiye 100 yarışmasına başvuran şirketler, 20172019 dönemindeki satış gelirlerinin büyüme hızına göre sıralandı. 20172019 dönemindeki ciro artışı üzerinden değerlendirmeye alınan şirketler, tecrübeli yenilikçi ve sürdürülebilir geleceğe odaklanan kurumlar olarak literatüre geçti. SYS ise söz konusu listede yer almayı, ilgili dönemde gerçekleştirdiği yüzde 205’lik ciro artışı ile başardı.

TOBB İkiz Kuleler’de yapılan TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni’nde, CANiK adına Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ödülünü Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan alan Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Üyesi H. İsmet Aral, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Gelişmiş üretim ve ArGe gücünün ulaştığı son nokta olduğunu belirten İsmet Aral, "Canik olarak geçtiğimiz yılı İhracat Şampiyonu ödülü ile kapatmıştık. 2022’ye Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi ödülünü alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu ödül şirketimizin gelişmiş üretim ve ArGe gücünün ulaştığı son noktayı temsil ediyor. Sıralamada 4 yıldır üst üste giren tek savunma sanayi şirketi olarak yer almamız, bize çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Üretim ve ArGe gücümüzle bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımak için üretim, ihracat inovasyon faaliyetlerimizi hızlandıracağız. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden bir şirket olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle belirlediğimiz yeni yol haritalarımızla Türkiye’nin dünyadaki bayrağını gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Yıllık yaklaşık 450 bin adet tabanca ve 1.500 adet uçaksavar üreten SYS; 1 dakikada 1 tabanca üretiyor. Üretiminin yüzde 95’ini 68 ülkeye ihraç eden firmanın yıllık ihracatının 2022 yılında 120 milyon doları bulması planlanıyor. 2010 yılından beri ABD’deki faaliyetlerini, kurduğu CANIKUSA firması üzerinden yürüten SYS; 2020 ve 2021 yıllarında dünyadan Amerika’ya en çok tabanca ihraç eden üçüncü firma oldu. Özgün Yerli Tabanca’dan milli uçaksavar üretimine kadar birçok yerli ve milli savunma sanayi projesinin partneri olan SYS, dünya çapında bir savunma sanayi şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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