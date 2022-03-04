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CANiK, Enforce Tac ve IWA fuarlarıyla Avrupa’yı fethetti

İHA

CANiK yeni silah ve aksesuarları Avrupa'nın en büyüğü IWA'da ilgi odağı oldu.

CANiK, Enforce Tac ve IWA fuarlarıyla Avrupa’yı fethetti

CANiK yeni silah ve aksesuarları Avrupa’nın en büyüğü IWA’da ilgi odağı oldu.
Yılın ilk global fuarına ABD’nin Las Vegas şehrindeki SHOT Show’la ‘merhaba’ diyen CANiK, Avrupa çıkarmasının startını da 12 Mart tarihinde Almanya’da Enforce Tac ile verdi. Türk savunma sanayinin geçirdiği dönüşümün temsilciliğini üstlenen CANiK, oldukça başarılı geçen fuarın ardından elde ettiği rüzgârı, dünyanın en büyük ve önde gelen fuarlarından olan Nuremberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı’na (IWA Outdoor Classics 2022) taşıdı. IWA 2022’nin ilk gününde de gözler yine CANiK’in üzerindeydi.
Ateşli silah endüstrisi profesyonellerini 2012’den bu yana bir araya getiren kolluk, güvenlik ve taktik çözümlerde Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden biri olan Enfore Tac Fuarı, iki yıllık bir aranın ardından Nürnberg Messe (Nuremberg Sergi Merkezi) fuar alanında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl dünyanın farklı bölgelerinden 240’ın üzerinde firmanın yer aldığı Enforce Tac Fuarı, askeri yetkililerin yanı sıra çeşitli alım heyetlerini ve binlerce katılımcısını ağırladı.
2022 yılındaki fuar yolculuğuna Ocak ayında SHOT Show ile ABD’nin Las Vegas şehrinde start veren CANiK, yarış tabancılarını ve Türkiye’nin yerli ve milli uçaksavarı olan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini, bu kez de Avrupa’nın göbeğinden tüm dünyaya görücüye çıkardı. Avrupa çıkarmasının startını 12 Mart tarihinde Enforce Tac ile veren CANiK, fuarda yakaladığı başarı rüzgârını IWA Outdoor Classics 2022’ye taşıdı.

“Yerli ve milli olmanın öneminin anlaşıldığı günlerden geçiyoruz”
Yılın ikinci global fuarının ardından Nuremberg’teki IWA Outdoor Classics 2022’nin de ilk gününde gövde gösterisine devam eden Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) dünyaca ünlü markası CANiK, kendi standında yeni ve inovatif tabancalarının yanı sıra MECANIK ürünlerini de sergiledi. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, hedefleri doğrultusunda 2022 yılında dünyanın dört kıtasında 10’dan fazla savunma fuarına katılım sağlayacaklarını yinelerken, şunları söyledi:
“Yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır tüfeğimizi Enforce Tac’ta büyük bir gururla sergilemiştik. Bugünse IWA 2022’nin ilk gününde hem yeni tabancalarımızı hem de ateşli silah aksesuar ve outdoor markamız olan MECANIK markalı ürünlerimizi vitrinimize çıkardık. Bugün tüm dünya, savunma sistemlerinin yerli ve milli olmasındaki önemini bir kere daha idrak ediyor. Bu vesileyle Türk savunma sanayi ve CANiK olarak, kendi teknolojimizi ve knowhow’ımızı tüm dünyaya tanıtabilme şansını yakalamış olduk. IWA 2022’nin ilk gününde aldığımız geri dönüşler de bizi çok heyecanlandırdı. Bu dört günlük fuar süresince kuracağımız iş bağlantıları ile Avrupa pazarındaki faaliyetlerimize nitelikli bir değer kazandıracağımıza inanıyoruz.”

Türk savunma sanayisinde yaşanan değişim IWA 2022’ye de yansıyor
Dünyanın en büyük ve önde gelen fuarlarından Nuremberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı’nda (IWA Outdoor Classics 2022), Türk savunma sanayinin nereden nereye geldiğini bir kere daha tüm dünyaya gösterdiklerini dile getiren SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, fuara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yarış tabancalarımız ve Avrupa pazarına sunacağımız MECANIK markalı ateşli silah aksesuar ve outdoor ürünlerimiz fuarın ilk gününde büyük bir ilgiye mazhar oldu. Özellikle titiz ArGe çalışması sonucu tasarladığımız yeni yarış tabancamız, sportif atıcılara daha iyi bir atış deneyimi sunabilecek nitelikte olan özellikleriyle ilgiyi üzerine topladı. Optik nişangâhlar, taktik fenerler, balistik koruyucu ürünler, tekstil ürünleri ve taktik bıçaklar gibi ürünlerimiz Nuremberg’de meraklılarıyla buluştu. IWA 2022’de ateşli silahlar alanında geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizle, bu alandaki en yeni trendleri belirleyeceğiz.”
Almanya'nın Nuremberg kentinde dört gün boyunca açık kalacak fuarda ateşli silahlar, ateşli silah aksesuarları, okçuluk, avcılık, mühimmat, outdoor hazır giyim, güvenlik sistemleri ve optik cihazlar gibi ürün kategorileri yer alacak. 1974’ten bu yana 47’nci kez düzenlenen fuar, 50 bine yakın ziyaretçi bekliyor.

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