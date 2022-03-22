Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak Destek AFAD gönüllüleri belgelerini aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak Destek AFAD gönüllüleri belgelerini aldı

İHA

Samsun’da muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak Destek AFAD gönüllüleri belgelerini aldı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da muhtarların AFAD destek gönüllüsü olacağını söyledi.
2019 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, afetlerin getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla AFAD Gönüllülük Sistemi'nin kurulduğunu hatırlatan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Destek AFAD Gönüllüsü Belge Dağıtım Töreni’nde gönüllülere belgelerini taktim etti. Vali Dağlı, destek gönüllülüğünü yaygınlaştırmak için özellikle köyden mahalle statüsüne geçen mahallelerdeki muhtarları da AFAD destek gönüllüsü yapacaklarını belirtti.

“Muhtarlar AFAD gönüllüsü olacak”
AFAD destek gönüllü sayısının arttırılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Ülkemiz ve bölgemiz değişik zamanlarda değişik afetlere maruz kalmakta. Samsun olarak baktığımızda sel felaketlerinin olduğunu, 1943 Ladik depreminde 30 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimizi, heyelana maruz bir bölge olduğumuzu ve yangınların da olabileceğini düşüncesiyle bu 4 minvalde ilerliyoruz. Gönüllülük öncelikle ruh işidir. Gönüllüğün önemini Düzce selinde ve Ayancık selinde gördük. Muazzam bir görev yaptıklarını orada da gördük. Afet sonrası bölgedeki kurumlar 100’de 100 hizmet kapasitesi yapamaz hale geliyorlar. Bu gibi durumlarda AFAD gönüllülerin oralardaki ufak dokunuşları çok büyük fayda sağlamaktadır. AFAD gönüllü sayısının arttırılması için çok fazla çalışma olduğunu biliyoruz. Köyler artık mahalle oldu. Her eski köyümüzde ya da mahallemizde muhtarlar başta olmak üzere AFAD gönüllüsü olacak. En azından her ilçemizde 27 tane muhtarımdan başlamak üzere ardından her mahallemizde 27 kişi oluşturacağız ve bu şekilde gönüllüler çığ gibi büyümeye devam edecek. Bunlarla ilgili eğitim ve toplantıları bundan sonraki toplantılarda yapılacak. Ön bilgi olarak bunlardan bahsediyoruz. Konuyu daha olgunlaştırıyoruz ve üzerinde çalışıyoruz” dedi.
AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can ise gönüllü sayısının arttırılmasının önemine değinerek, “Şu anda Türkiye genelinde 480 bin 64 AFAD gönüllümüz mevcut. Bizler 2020 ve 2021’de pandeminin etkisiyle destek AFAD gönüllüsü eğitimlerimizi alamadık. O günlerde daha çok çevrimiçi derslere ağırlık verdik. 2021 Mayıs’tan sonra eğitimler eskisi gibi devam etti. 2021 yılını 4 bin 700 destek AFAD gönüllüsü ile kapattık. Bu sene hedefimiz Türkiye genelinde 7 bin AFAD gönüllüsünü bünyemize kazandırmak” diye konuştu.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen Destek AFAD Gönüllüsü Belge Dağıtım Törenine ayrıca Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı ile birlikte AFAD görevlileri ve gönüllüleri katıldı. Vali Dağlı, eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olan vatandaşlara belgelerini diğer katılımcılarla birlikte verdikten sonra üzerinde “Destek AFAD Gönüllüsü” yazılı pastayı kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da yurda kaçak giren 5 Afgan yakalandı
OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi
YEREL HABERLER OMÜ’de 3 fakültede görev değişimi
Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı
YEREL HABERLER Samsun'da sahile vuran dalgalar hasara yol açtı
Öğrencilere 17 bin kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere 17 bin kitap dağıtıldı
Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer kalmadı
YEREL HABERLER Buzlanmada trafik kazaları arttı, kaportacılarda yer ...
Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 yıl sonra çenesi düzeldi
YEREL HABERLER Doğuştan çene bozukluğu olan hastaya estetik çene: 21 ...
Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
YEREL HABERLER Vezirköprü'de 36 bin 950 fidan toprak ile buluşacak
Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'da bazı okullarda eğitime kar engeli
Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
YEREL HABERLER Samsun'un 7 ilçesinde okullara 'kar' tatili
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu
YEREL HABERLER Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi ...
Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Samsun’da Nevruz Bayramı kutlandı
Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Çarşamba'da 'arazi anlaşmazlığı' kavgasında kan aktı: ...
Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hastane yerine tamirhaneye götürülen yaralı hayatını ...
Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü
YEREL HABERLER Mahkeme keşif yaparken silahlı saldırıda öldürüldü
Dolmuşçuların zam talebi Dolmuş şoförleri, yolcu taşıma ücretlerinin 5 TL’den 7-8 TL’ye çıkartılmasını istedi
YEREL HABERLER Dolmuşçuların zam talebi Dolmuş şoförleri, yolcu ...
ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi
YEREL HABERLER ÇTB’den Çarşamba pidesine coğrafi işaret denetimi
‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
YEREL HABERLER ‘Çanakkale Ruhu’ gençlerle sahnede
Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler konteynerin ucuza satıldığını görünce hırsızlıktan şüphelendi, durumu polise bildirdi
YEREL HABERLER Samsun’da şüpheli konteyner nakliyatı Nakliyeciler ...
Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
YEREL HABERLER Samsun’da karla kapanan binlerce kilometre yol açıldı
Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocuklar yeteneklerini gösterdi
Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları başladı
Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Şehitleri Anma Programı
YEREL HABERLER Öğrencilerden “Dönmeyi Düşünmeyenler” gösterisi 18 ...
Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda yakalanan 40 kişinin gözaltı ...
Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için Samsun’da
YEREL HABERLER Kosova Ferizaj Belediye Başkanı iş birliği için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.