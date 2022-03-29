Bal Arısı Kolonilerinde Verimlilik ve Arı Ölümleri Eğitimi

Samsun’un Ayvacık ilçesinde "Bal Arısı Kolonilerinde Verimlilik ve Arı Ölümleri" başlıklı eğitim programı düzenledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kurulan Ayvacık Yerel Eylem Grubu (YEG) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde "Bal Arısı Kolonilerinde Verimlilik ve Arı Ölümleri" konulu eğitim programı yapıldı. Sektörel eğitimlerin ilçede farkındalık oluşturmak ve özellikle tarım sektörüne yeni bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen YEG, bu sürece katkı sunmak amacıyla ilçede ön plana çıkan fındık üretimi yanında alternatif üretim kollarından olan arıcılık konusunda eğitim çalışmaları yaptı.

Eğitim programının açılışında konuşan Ayvacık YEG Başkanı Fatih Aydın, “İlçemizde farkındalık oluşturacak çalışmalarla ön plana çıkmak ve başarmak durumundayız. Bu amaçla çalışmalarımızı her geçen gün çıtasını yükseltmekte ve ilçemiz halkına katkı sağlayacak noktaya doğru götürmeliyiz. Bugün ilçemizde fındık sektörü yaygın olarak yapılıyor. Ancak YEG olarak arıcılık sektöründe ivme kazandırıcı bu eğitimle bir şeylerin başlamasına ve gelişmesine katkı sunacağımızdan eminim” dedi.

Arıcıların ve çiftçilerin katıldığı programda Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz tarafından "Bal Arısı Kolonilerinde Verimlilik ve Arı Ölümleri" konulu eğitim verildi. Eğitimde arıcılığın ülkemiz ve Samsun bakımından önemine vurgu yapan Daire Başkanı Korkmaz, “Kolonilerde verimliliğin sağlanması üzerinde durulması gereken bir konu. Arı ölümlerini azaltmak için etkili olan faktörleri etraflıca ele almak durumundayız” diye konuştu.



“Tarımsal Üretim Artışında Üreticimizin Yanındayız”

Tarımsal eğitimlere belediye olarak katkı sunmayı önemsediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Tarımsal Üretim Artışında Üreticimizin Yanındayız’ sloganı ile çıktığımız yolda başarı kaçınılmazdır. Bugün gelinen noktada eğitimin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Pandemi sürecinde eğitimin aksamasının üretimi olumsuz etkilediğini görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu süreci bir an önce atlatmak ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sunmayı hedeflemekteyiz” dedi.

Eğitim programı katılımcıların sorularına verilen cevaplarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.