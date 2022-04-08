Topaloğlu: “Savaşan İHA Yarışmalarıyla TEKNOFEST Karadeniz rüzgarını ilçemizden estireceğiz” Ramazan ayının heyecanı, gençlerin bereketiyle buluştu

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede eğitim gören üniversite öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu. Topaloğlu, “Savaşan İHA Yarışmalarıyla TEKNOFEST Karadeniz rüzgarını ilçemizden estireceğiz” dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, ilçede bulunan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı iftar programında konuşan Başkan Topaloğlu, “Bizlere emanet edilen genç kardeşlerimizle böyle bir samimi ortamda bir araya gelmek bizleri son derece memnun etmiştir. Mübarek Ramazan ayının heyecanı ile genç kardeşlerimizin bereketini bir araya getirip, hoşça bir akşam geçirdik” dedi.



TEKNOFEST Karadeniz ‘e katılacak olan takımlara başarılar dileyen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “TEKNOFEST kuşağı siz kıymetli gençlerimizle birlikte İnşallah 1521 Ağustos tarihlerinde, Savaşan İHA Yarışmalarıyla TEKNOFEST Karadeniz rüzgarını ilçemizden, üniversitemizden estireceğiz. Sizleri bu güzel ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Burada bulunan yüzlerce öğrenci kardeşimizin arasında olmak ve rahmet ortamını paylaşmaktan duyduğumuz memnuniyeti de bir kez daha dile getirmek istiyorum” diye konuştu.

İftar programına Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş ve öğretim üyeleri de katıldı.

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