Başkan Togar: “Karadeniz’de sosyal belediyecilikte rakibimiz yok"

Samsun Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, sosyal belediyecilik anlamında çok önemli işler yaptıklarını belirterek, “Karadeniz’de sosyal belediyecilik anlamında bir rakibimiz olduğuna inanmıyorum” dedi.

3 maddeden oluşan Tekkeköy Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar başkanlığında belediyenin meclis toplantı salonunda yapıldı. Gündem maddeleri daha geniş bir şekilde görüşülmek için ilgili komisyonlara havale edilirken, Başkan Hasan Togar meclis sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



“Karadeniz’de sosyal belediyecilik anlamında bir rakibimiz olduğuna inanmıyorum”

Sosyal belediyecilik anlamında öncü belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “İddialı bir cümle belki ama Karadeniz’de sosyal belediyecilik anlamında bir rakibimiz olduğuna inanmıyorum. Bu kadar iyi niyetli çalışan bir belediye olduğuna inanmıyorum. Bu Ramazan ayında her akşam, bin aileye sıcak yemek verdik. Kimi aile 2 defa olmak üzere 5 bin aileye gıda yardımında bulunduk. Bu yardımları Ramazan sonrası da bırakmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. İnsanların güvenini kazanmak önemli. Tekkeköy Belediyesi bu konuda kurumsal bir yapı oluşturdu. Milletin güvenini kazandı. Sosyal kimliği, görüşü ne olursa olsun yardıma ihtiyacı olan herkese yardımda bulunuldu. Sadece yiyecek anlamında değil evinin yapımından döşenmesine kadar tüm imkanlar seferber edildi. Okul öğrencilerine hayır çarşısına arabalar dolusu kıyafet gönderdik. Samsun’daki 300 yetim çocuğu bayramda tepeden tırnağa giydirdik. Son 2 yıldır bunları belediyecilik hizmetlerinin en önüne koyulması gereken hizmetler olarak görüyorum. Betondan asfalttan gidilen bir ev var. Ayaklarınız çamur olmuyor ama eve girdiğinizde sıcak bir soba ve aş yok. Bu ev mi çok mutludur? Evine giderken çamurdan gitti ama evinde sıcak çorba ve soba var. O mu daha evladır? Ben sıcak soba ve aşlı evi öngördüm” diye konuştu.



“Önce muhtaçlara yardım edeceksin sonra yağlı güreş için para bulacaksın”

İlçe sınırlarına yeni dahil edilen Fındıcak Mahallesi’nde bu yıl yağlı güreş festivali düzenlenmediğini, buna da mahallede bulunan oturulmayacak vaziyetteki evlerin iyi hale getirilmeden izin verilmeyeceğini belirten Hasan Togar, “63 mahallemiz var. Tüm mahalle muhtarlarına görev verdik. Mahallelerindeki yardıma muhtaç insanları bize bildiriyorlar. Fındıcak Mahallesi bize Canik’ten yeni bağlandı. O mahalleyi gezdiğimizde 2 aile tespit ettik. Oturulamayacak vaziyette evleri vardı. Muhtar da orada her yıl geleneksel güreş etkinliği yapıyorlarmış. Muhtar o güreş organizasyonunu mahalle bizim ilçe sınırlarımıza geçince yapamadı. ‘O para varsa o parayı getireceksin önce yardıma muhtaç 2 ailenin evini yapacağız, ondan sonra gideceksin 2 tane güreşçiye yağ parası bulacaksın, onları güreştireceksin’ diye söyledik. Çünkü köyde o aileler varsa muhtar o görevi tam anlamıyla yerine getiremiyor demektir. Son 2 yılda önceliğimizi bu konulara koyduk. Bunda da kimseyi mahcup etmemeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Tekkeköy’de kimse işsiz kalmayacak' dedim, belediyeye gelecek demedim”

İlçedeki birçok kişi iş sahibi yaptığını fakat kimseye belediyede çalışma sözü vermediğinin altını çizen Togar, şunları söyledi:

“Benim kimseye bir sözüm yok. Allah’ın kuluna borçlu değilim. 50 yaşımı devirdim. Söz verdiğim her şeyi geciksem de tutarım. Ben önüme gelen herkese 'belediyede işe alacağım' diye söz vermedim. Ben belediye sözü vermedim. Bunun belgeleri de var. ‘Tekkeköy’de kimse işsiz kalmayacak, gurbete gitmeyecek’ dedim. Kimseye, ‘ertesi gün Tekkeköy Belediyesi'ne gelecek’ demedim. 'Belediyeye alınacak' diyenler doğru söylemiyor. Tekkeköy Belediyesi'nin alabileceği maksimum işçi sayısı bellidir. Bunu söyleyen adama kimse inanmayacak. Ben kendimi bilirim. Sözünün karşılığı olan bir insan olarak burada oturuyorum. Öyle biri olmasaydım burada oturamazdım. Tekkeköy’de herkesi iş sahibi yapmakla ilgili bir idealim var ama Tekkeköy’deki herkesi memur yapmayacağım.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.