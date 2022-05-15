Gençler iletişim seminerinde buluştu Başkan Sandıkçı: “Geleceği inşa etmenin yolu bilgiden geçer"

Dijital medyaya ilgi duyan gençler Canik Belediyesi tarafından düzenlenen “İletişim ve Etkileşim” konulu söyleşi programında bir araya geldi.

Canik Belediyesi Mayıs ayı boyunca devam ettirdiği etkinlikler kapsamında düzenlemiş olduğu “İletişim ve Etkileşim” konulu söyleşi programında dijital medyaya ilgi duyan gençleri bir araya getirdi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, akademisyenler ve çok sayıda genç davetli katıldı. Gazeteci yazar Ersin Çelik’in ve dijital içerik üreticisi Âdem Metan’ın sunumuyla gerçekleştirilen söyleşide medyanın günümüze kadar geçirmiş olduğu değişim evrelerinin toplumlar üzerindeki etkileri konuşuldu. Konuşmacılara yönelttikleri sorularla merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulan gençler, dijital medya ve içeriklerinin özellikleri hakkında önemli bilgiler edindi.



“Genç kuşağı bilinçlendirmeyi amaçladık”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, iletişim dünyasındaki hızlı değişime dikkat çekerek gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Başkan Sandıkçı, “Her geçen gün süratle değişerek farklı boyutlarıyla karşımıza çıkan ‘dijital dünya’ öğeleri özellikle genç kuşağı kolayca etkisi altına almaktadır. Biz de Canik Belediyesi olarak, önü alınmaz bu değişimin beraberinde getirdiği etkileri araştırıp gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek istedik. Amacımız gençleri dijital ortamların fayda ve zararları konusunda bilgilendirerek onların bu konudaki farkındalıklarını artırmaktır” dedi.



“Geleceği inşa etmenin yolu bilgiden geçer"

Söyleşi programının gençlerin düşünce dünyalarında yepyeni ufuklar açacağı ve bilinçli toplum oluşturmalarına önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Başkan Sandıkçı, “Geleceğin dünyasını inşa etmek için bilginin gücünü elimizde tutmamız gerekmektedir. Bilgi toplumu olmak ve geleceğin dünyasını inşa etmede siz gençlerimize düşen görev ise iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanarak elde edeceğiniz bilgiyi beceriye dönüştürmek ve bu beceri ile çağın süratle değişen koşullarına uygun ürünler ortaya koyarak ülkeniz, milletiniz ve insanlık adına uzun vadeli kazanımlar elde etmektir” diye konuştu.

Canik Belediyesi'nin Mayıs ayı boyunca gençlere yönelik düzenlemiş olduğu bilim, kültür, sanat, eğitim, spor gibi farklı alanlardaki etkinliklere yaz döneminde de devam edeceği öğrenildi.

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