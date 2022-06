Samsun’da binicilik meraklıları Atlı Spor Tesislerine

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne (SBB) ait 55 bin dönüm alan üzerine kurulu bünyesinde 28 at barındıran Atlı Spor Tesisleri binicilik sporuna meraklı misafirlerini bekliyor.

SBB bünyesindeki 28 atın yer aldığı Atlı Spor Tesislerinde binicilik meraklısı yetişkin ve çocuklara çeşitli eğitimler veriliyor. 55 bin dönüm alan üzerine kurulu tesiste kapalı, açık ve long manej ile 8 padok bulunuyor. 28 atın yer aldığı tesisi ziyaret edenler binicilik deneyimi yaşayabiliyor. Binicilik eğitimleri, arazi turları, hobi amaçlı yetişkin ve midilli gezilerinin yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, eşsiz manzarası ile misafirlerini ağırlıyor.

Atlı Spor Tesisleri Müdürü Ebru Ertoy, “Tesisimize gelenler hayran kalıyor. Çocuk Parkı ve geniş alan nedeniyle de tesisimiz çok talep görüyor. Çocuklar ve yetişkinler binicilik deneyimi yaşayabiliyor. Aynı zamanda eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. At binmek muhteşem bir duygu. Çocukları ve yetişkinleri unutamayacakları bir deneyim için tesisimize bekliyoruz” diye konuştu.

SBB Başkanı Mustafa Demir, tesisin uluslararası standartlarda kapalı ve açık alanları, modern ahırı, sosyal tesisleri ve alanında uzman eğitmenleriyle hizmet verdiğini dile getirdi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tesisimiz, uluslararası standartlarda kapalı ve açık alanları, modern ahırı, sosyal tesisleri, her biri branşında uzman eğitmen ve seyis kadrosuyla hizmet vermeyi sürdürüyor. Biz her konuda Samsun’a en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Bu tesiste onlardan biri. Çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlere biniciliği tanıtıp, sevdiriyor ve birçok lisanslı sporcu yetiştiriyoruz” dedi.

