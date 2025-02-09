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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Şu an itibariyle ipler bizim elimizde

        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Konyaspor karşısında ilk devrede kaybedilen 3 puanı telafi etmek istediklerini belirterek, "Şu an itibariyle ipler bizim elimizde.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:35
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        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Şu an itibariyle ipler bizim elimizde
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        SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Konyaspor karşısında ilk devrede kaybedilen 3 puanı telafi etmek istediklerini belirterek, “Şu an itibariyle ipler bizim elimizde. Bu hafta tabi çok zor bir deplasmana gideceğiz. Konya maçında ilk devredeki kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz” dedi.

        Samsunspor’un sezon başından beridir getirdiği başarılı sonuçlar ile hedeflerini günden güne yenilediklerini belirten Veysel Bilen, DHA’ya açıklamalarda bulundu. Yakaladıkları başarı grafiğini sürdürerek Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyleyen Bilen, “Artık geriye dönüp baktığımızda sezon başında koyduğumuz ligde kalma hedefini gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Daha sonra 10 ve yukarı sıralarda bulunma hedefimiz vardı. Şimdi ise devre arasında hepimizin bildiği gibi neden buraya kadar getirdiğimiz başarı grafiğini sezon sonuna kadar sürdürüp Avrupa kupalarından birine katılmayalım fikri oluştu” diye konuştu.

        ‘KONYA’DAN PUANLAR ALIP HEDEFİMİZE YAKLAŞMAK İSTİYORUZ’

        Geçtiğimiz haftalarda oynanan ve 24’ncü hafta deplasmanında karşılaşacakları Konyaspor maçı hakkında konuşan Bilen, “Başakşehir maçından sonra Hatay maçı çok önemli hale gelmişti. Hafta içinde de ya gerek hocamız, gerekse oyuncu arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda Hatay'ın durumuna aldanmadan maçı ciddiye alarak bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor dedik. Oyunun başında da zaten ilk 10 dakikada maç 2-0'a geldi. Ondan sonra oyun iki taraf içinde artık sakin geçti. Maç bitse de gitsek havasına döndü. Şu an bulunduğumuz yer itibarıyla, evimizde bu sezon oynadığımız maçlardan sadece sezonun başında Beşiktaş'a talihsiz bir şekilde yenildiğimiz ve çok iyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz bir maçımız var. Bir de Konya'da hakem faciasıyla karşı karşıya kalıp penaltılarımızın verilmediği maçta 3 puanı bıraktık. Şu an itibariyle ipler bizim elimizde. Başta başkanımız olmak üzere, hocamız, futbol direktörümüz, oyuncu grubumuz artık bu işi başarabileceğine inandı. Camiamız, taraftarımız inandı ve deplasmanlarda bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Son Hatay maçında Cuma günü akşam kar fırtına olmasına rağmen yine 7-8 bin seyirci coşkuyla takımlarını destekledi. Bu hafta tabi çok zor bir deplasmana gideceğiz. Konya maçında ilk devredeki kaybettiğimiz üç puanı telafi etmek istiyoruz. Yenemiyorsak en azından yenilmemek adına planlarımızı ona göre yapıyoruz. Konyaspor’un bu hafta Kayserispor deplasmanında yapmış olduğu maçı kaybetmiş olması, bu maçta gerçekleşen hakem hatalarının Konyaspor yönetimi olarak açıklanması olayları sonrasında bizim maçımızın da zor geçeceği ortada. Hocamız iki gün izin verdi takıma. Dolayısıyla Salı günü itibaren Konya maçı için hazırlıklarımızı sıkı bir biçimde sürdüreceğiz. Şu an itibariyle herhangi bir sakat oyuncumuz gözükmüyor. İnşallah Konya'dan da puan ya da puanlar alıp hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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