Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da Türk sanat müziği konseri verildi

        Bafra Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bafra Musiki Cemiyeti ve Bafra Görme Engelliler Derneği'nin işbirliğince Türk sanat müziği konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:36 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da Türk sanat müziği konseri verildi
        ABONE OL

        Bafra Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bafra Musiki Cemiyeti ve Bafra Görme Engelliler Derneği’nin işbirliğince Türk sanat müziği konseri verildi.

        Belediye Kültür Merkezi'ndeki konserde, Türk Sanat Müziği Korosu, şef Faruk Tokgözol yönetiminde sevilen eserleri seslendirdi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçede kültür ve sanat hayatını canlı tutmak için çalışmalarıa ara vermeksizin devam ettiklerini belirterek, "İlçemizde kültür ve sanata verdiğimiz önemi her fırsatta ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle hem ilçemizin sosyal yaşamını canlandırıyor hem de değerli sanatçılarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz." dedi.

        Konseri, Bafra Musiki Cemiyeti Başkanı Hüseyin Asan, Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, Bafra Mehmet Yıldız Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda müziksever dinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Alanya'da heyecan sürüyor!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!

        Benzer Haberler

        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheli tutuklandı
        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheli tutuklandı
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Şu an itibariyle ipler bizim elimizde
        Samsunspor Başkan Vekili Bilen: Şu an itibariyle ipler bizim elimizde
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        OMÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalçın'a göre Türkiye'd...
        OMÜ Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalçın'a göre Türkiye'd...
        El sanatları ile sosyalleşen down sendromlu gençler, üretip kazanıyor
        El sanatları ile sosyalleşen down sendromlu gençler, üretip kazanıyor
        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şahin seçildi
        Türk Kızılay Bafra Şube Başkanlığına Şahin seçildi