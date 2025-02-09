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        Samsun-Ordu kara yolu kaza yapan tır nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı

        Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 20:33 Güncelleme: 09.02.2025 - 20:42
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        Samsun-Ordu kara yolu kaza yapan tır nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı
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        Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 KC 655 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Canik ilçesi Çevre Yolu Ataköy kavşağı yakınlarında refüje çarparak yolun büyük bir kısmını kapattı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda araç kuyruğu oluştu.

        Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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