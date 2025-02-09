Samsun-Ordu kara yolu kaza yapan tır nedeniyle 1,5 saat ulaşıma kapandı
Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Samsun'da tırın kaza yapması sonucu Samsun-Ordu kara yolu yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 66 KC 655 plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Canik ilçesi Çevre Yolu Ataköy kavşağı yakınlarında refüje çarparak yolun büyük bir kısmını kapattı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle Samsun-Ordu kara yolunda araç kuyruğu oluştu.
Yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapalı kalan yol, tırın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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