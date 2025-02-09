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        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 17:28 Güncelleme: 09.02.2025 - 17:28
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        Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran kişi tutuklandı.

        Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Mevlana Mahallesi’nde U.S'nin (35) üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

        Aramalarda, ruhsatsız tabanca ile 7 adet fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.S.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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