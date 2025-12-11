Samsunspor-AEK maçı TRT 1 canlı izle: Samsunspor-AEK saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Samsunspor-AEK mücadelesinin maç saati ve müsabakanın canlı olarak yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Konferans Ligi'nde bugüne kadar çıktığı, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan temsilcimiz, 10 puanla ligde 1. sırada yer alıyor. Peki, "Samsunspor-AEK saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor-AEK maçı canlı izle ekranı...
Samsunspor-AEK maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde lider olarak devam eden, Samsunspor, AEK engelini geçerek ligi ilk sekizin içinde tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Samsunspor-AEK maçının muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor-AEK ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor-AEK maçı TRT 1 canlı izle...
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor-AEK maçı 11 Aralık 2025 Perşembe bugün saat 20.45'te oynanacak.
SAMSUNSPOR-AEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Liderliğini sürdürmek istiyor
Konferans Ligi'nde yoluna namağlup şekilde devam eden, topladığı 10 puanla 5. haftaya averajla lider olarak giren Samsunspor, AEK'yı yenerek ilk 8'i garantilemek istiyor.
Ligde Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0, Ukrayna ekibi Dinoma Kiev ile Malta temsilcisi Hamrun'u ise sahasında 3-0'lık skorlarla yenen Samsunspor, İzlanda takımı Breidablik ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Samsun ekibi, grup aşamasındaki son maçını ise Almanya temsilcisi Mainz 05 ile yapacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Ntcham, Emre, Marius, Musaba
AEK: Strakosha, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Pineda, Marin, Pereyra, Koita, Gacinovic, Jovic