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Samsunspor - İstanbulspor maçına yağış engeli! Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı yoğun yağış sebebiyle durdu. Yoğun yağışın etkili olduğu maçta, hakemler birbirini duymakta zorlanırken, saha zemini etkili olan yağıştan olumsuz etkilendi. Topun zeminde zıplamaması üzerine maçın hakemi Burak Şeker maçı erteledi. Peki, "Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte detaylar... Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 22:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 22:50 facebook

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Samsunspor-İstanbulspor maçı sağanak yağış nedeniyle maçın hakemi tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında taraftarlar Samsunspor - İstanbulspor maçının oynanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Samsunspor İstanbulspor maçı ne zamana ertelendi? Samsunspor İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?" İşte ertelenen Samsunspor İstanbulspor maçının oynanacağı tarih...

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SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi. Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi. Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.