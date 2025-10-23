Habertürk
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak - Futbol Haberleri

        Samsunspor, Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i ağırlayacak

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, 2. maçında bu akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:00
        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları bu akşam yapılacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında bu akşam 18 maç oynanacak.

        İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, saat 22.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 19.45'te Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.

        Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya)

        19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya)

        19.45 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya)

        19.45 Rijeka (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

        19.45 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

        19.45 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

        19.45 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

        19.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda)

        19.45 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya)

        22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

        22.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

        22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya)

        22.00 Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

        22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya)

        22.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya)

        22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna)

        22.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan)

        22.00 Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre)

