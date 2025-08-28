Samsunspor – Panathinaikos maçı canlı izle: Samsunspor – Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk ediyor. Yunanistan'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rövanş mücadelesinde tur için sahaya çıkıyor. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Samsunspor – Panathinaikos maçının saati ve yayıncı kuruluşu sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Samsunspor – Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Samsunspor – Panathinaikos maçı canlı izle ekranı...
Samsunspor – Panathinaikos maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele öncesinde, Samsunspor maçının hangi kanaldan yayınlanacağı merak konusu oldu. Temsilcimiz Samsunspor, Panathinaikos karşısında 2 farklı kazanması durumunda turu geçen taraf olacak. tek farklı galibiyet maçı uzatmalara taşıyacak. Mağlup olması ve berabere kalması durumunda ise Avrupa'ya veda edecek. Peki, Samsunspor – Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor – Panathinaikos maçı HT Spor canlı izle...
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Panathinaikos play-off turu rövanş maçı 28 Ağustos Perşembe bugün saat 20:00'de oynanacak.
SAMSUNSPOR - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele HT Spor kanalından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Müsabakada Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.
SAMSUNSPOR PANATHINAIKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Celil Yüksel, Ntcham, Dimata, Emre Kılınç, Mouandilmadji
Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Chirivella, Cerin, Tete, Bakasetas, Pellistri, Swiderski
SAMSUNSPOR-PANATHINAIKOS MAÇI HT SPOR’DA!
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE PLATFORMLAR
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileri
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal