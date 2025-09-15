Habertürk
        Samuel Umtiti'den emeklilik kararı!

        Samuel Umtiti'den emeklilik kararı!

        Bir dönem Barcelona forması giyen ve Fransa Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Samuel Umtiti, 31 yaşında futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Giriş: 15.09.2025 - 21:05 Güncelleme: 15.09.2025 - 21:05
        Umtiti'den emeklilik kararı!
        2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu resmen açıkladı.

        Veda mesajı paylaşan Umtiti, "Yoğun, inişli çıkışlı bir kariyerin ardından, veda etme zamanı geldi... Her şeye tutkuyla kendimi adadım ve hiçbir şeyden pişman değilim. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Kariyerinde 362 maça çıkan Samuel Umtiti, 7 gol atarken, 4 asist yaptı.

