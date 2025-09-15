Samuel Umtiti'den emeklilik kararı!

2018 Dünya Kupası şampiyonu Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti, 31 yaşında profesyonel futbol kariyerine nokta koyduğunu resmen açıkladı.

Veda mesajı paylaşan Umtiti, "Yoğun, inişli çıkışlı bir kariyerin ardından, veda etme zamanı geldi... Her şeye tutkuyla kendimi adadım ve hiçbir şeyden pişman değilim. Birlikte çalıştığım tüm kulüplere, başkanlara, antrenörlere ve oyunculara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 362 maça çıkan Samuel Umtiti, 7 gol atarken, 4 asist yaptı.