San Jose Earthquakes - Seattle Sounders maçı heyecanı

ABD MLS maçında San Jose Earthquakes ile Seattle Sounders, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:30. 12 puanlı San Jose Earthquakes 23. sırada bulunuyor, Seattle Sounders 20 puana sahip ve 19. sırada. San Jose Earthquakes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Seattle Sounders son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 601 kodlu maçı oynayanlar; San Jose Earthquakes galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 3.10, Seattle Sounders galibiyet oranı 2.50. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

San Jose Earthquakes son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 2-1 kazandı.

Seattle Sounders, San Jose Earthquakes karşılaşmaında 2-1 yenildi.

San Jose Earthquakes, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 19 gol yedi.

Seattle Sounders, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Seattle Sounders, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ