Sağlık Bakanı Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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