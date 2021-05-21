Konteynerden öyle bir şey yaptılar ki...

Sağlık Bakanı Koca'dan Hakan Taşıyan açıklaması 0:00 / 0:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Değerli ses sanatçısı Hakan Taşıyan dün Ankara Şehir Hastanemizden taburcu oldu. Karaciğer ve böbrek nakli başarıyla tamamlanan Taşıyan’a ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Tedavide emeği geçen hekimlerimizle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.