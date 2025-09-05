Sanatta Yaratıcı Bakışlar III, ekimde devam ediyor

İKSV Alt Kat tarafından, 2023’ten bu yana düzenlenen Sanatta Yaratıcı Bakışlar atölye programı, gençlere yaratıcılıklarını geliştirme ve toplumsal etki yaratma cesareti kazandırıyor.

Programın yeni döneminde katılımcılar; Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak, Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile yeni nesil hikâye anlatımı, Merve Mepa ile medya arkeolojisi üzerine çalışarak sanatın farklı alanlarında hem teorik hem de uygulamalı deneyim kazanacak.

Kontenjanı 25 kişiyle sınırlı olacak atölyeler için başvurular, İKSV Alt Kat ekibi ve atölye yürütücüleri tarafından değerlendirilecek. Atölyelere başvurular, İKSV Alt Kat web sitesinden yapılacak.

ATÖLYE PROGRAMI

Beliz Güçbilmez ile kurmacayı yaratmak (23-25 yaş)

Yazar ve akademisyen Beliz Güçbilmez, Manyetik Alan Metodu’nu yazarlığın öğretilebilir olduğuna dayanarak kapsamlı bir yazma ve düşünme sistemi olarak anlatacak. Katılımcılar bu atölyede, yazma alışkanlıklarını ve biriktirdiklerini metodun sunduğu bakış açısıyla nasıl harmanlayabileceklerini keşfedecekler. Kurmacanın temel bileşenlerini ayırt etmeyi, çekirdek bir fikrin etrafında sağlam yapı kurmayı ve yazarlık sezgisini geliştirmeyi hedefleyen atölye, Raymond Carver’ın Katedral adlı eserinden metin analizi yaparak yazma pratiğini derinleştirecek.

Tarih: 8 Ekim Çarşamba, 15 Ekim Çarşamba, 22 Ekim Çarşamba, 30 Ekim Perşembe Saat: 17.00-19.30 Atölye alanı: Çevrimiçi Başvuru başlangıcı: 18 Eylül 2025 Son başvuru tarihi: 28 Eylül 2025

Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar ile yeni nesil hikâye anlatımı (19-22 yaş) Yeni medya araçlarıyla üreten multidisipliner sanatçılar Hakan Sorar ve Ahmet Rüstem Ekici'nin atölyesinde, artırılmış gerçeklik (AR) ve kamera perspektifinin mekân algısı, hikâye anlatıcılığı ve yaratıcılığa sunduğu olanaklar keşfedilecek. Katılımcılar, dijital teknolojilerin sanat ve mekân deneyimindeki etkilerini teorik ve pratik olarak inceleyerek kamera vizörünün aracılığıyla mekânları tasarlama ve hikâye oluşturma üzerine çalışacaklar. Atölye süresince katılımcılar, dijital araçları etkili şekilde kullanmayı öğrenirken kendi projelerini geliştirme ve bu süreçte sanatsal bakış açısı kazanma imkânı bulacaklar. Tarih: 15 Ekim Çarşamba, 22 Ekim Çarşamba, 30 Ekim Perşembe, 5 Kasım Çarşamba Saat: 17.00-19.30 Atölye alanı: İKSV Alt Kat Başvuru başlangıcı: 23 Eylül 2025 Son başvuru tarihi: 5 Ekim 2025