Sancaktepe'de taksici, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
İstanbul Sancaktepe'de kendisinden bir süre haber alınamayan taksi sürücüsü, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı
Sancaktepe'de bir taksi sürücüsü, aracında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Fatih'te taksicilik yapan N.T'den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy'de olduğunu belirledikleri taksinin yanına gitti.
N.T'yi silahla vurulmuş halde şoför koltuğunda hareketsiz bulan arkadaşları, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cansız beden, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.