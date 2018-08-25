Sandefjord - Lilleström maçı heyecanı

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Sandefjord, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Lilleström takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Sandefjord 11 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Lilleström 16 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Sandefjord, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Lilleström son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 602 kodlu maçı oynayanlar; Sandefjord galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Lilleström galibiyet oranı 2.20. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sandefjord son hafta oynanan Lilleström maçında 1-3 yenildi.

Lilleström ise Sandefjord maçında 1-3 kazandı.

Sandefjord, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Sandefjord, kendi sahasında 6 gol attı, 12 gol yedi.

Lilleström ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lilleström, 10 gol atarken 22 gol yedi.

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