31 Mart yerel seçimlerde sandık görevlileri ücret ne zaman yatar diye merak ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık görevlisi olarak görevlendirilen, görev almak için müracaat eden sandık ve seçim görevlileri bu görevlerinin karşılığında ücret alıyor. YSK seçimlerden önce sandık görevlilerinin ne kadar ücret alacaklarını da belirlemişti.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

YSK tarafından henüz ödeme ile ilgili yapılmadı fakat 24 Haziran seçimlerini göz önünde bulundurursak ödemelerin bir ay içerisinde yapılması bekleniyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NEREDEN ALINACAK?

Sandık görevlisi ücretleri belirlenen gün içerisinde PTT'den TC Kimlik Numaraları ile alınabilmektedir.