Sandık Kokusu 23. bölümü ile SHOW TV'de yayınlandı! Sandık Kokusu 23. son bölüm izle ekranı
SHOW TV'nin büyük bir beğeni ile takip edilen dizisi Sandık Kokusu 23. bölümü ile 22 Nisan Çarşamba günü ekranlara geldi. Sandık Kokusu'nun son bölümünde; Karsu, olanlarla tek başına mücadele etmek için Atilla'dan gitmesini ister. İşte, Sandık Kokusu 23. son bölüm HD tam bölüm izle ekranı...
SHOW TV’nin yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu 23. bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerinde Özge Özpirinççi, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in yer aldığı dizinin son bölümünü kaçıranlar için Sandık Kokusu 23. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte, detaylar...
SANDIK KOKUSU 23. SON BÖLÜM İZLE
Sandık Kokusu 23. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için SHOW TV'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
SANDIK KOKUSU ÖZETİ
Sandık Kokusu 23. Bölümünde; Mahkeme çıkışı Reha ve Karsu arasında bir arbede yaşanır. Karsu yıkılmıştır, kaybedecek bir şeyi kalmamıştır. Reha’nın ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Karsu’nun çocuklarla iletişimini kesmek için her türlü yola başvurur.