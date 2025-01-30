Sandık Kokusu 43. bölüm izle! Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz
Show TV'nin ilgiyle izlenen O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu, dün akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin son bölümünde herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler. Sandık Kokusu 43. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 29 Ocak 2025 Show TV Sandık Kokusu son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 43. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 43. bölümünde Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 43. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.
SANDIK KOKUSU’NUN 43. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Herkesten habersiz evlenen Bora ve Karsu, çocukları sürece alıştırmak için evliliği gizli tutmaya karar verirler.
Baba olacağını öğrenen Kıvanç, soluğu Irmak’ın yanında alır.
Irmak, çocuğu doğurmaya kararlıdır.
Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır.
Hasan’ın yeni açılan kebapçı yüzünden canının sıkkın olduğunu gören Filiz, Gülnaz ile birlikte tadıma gitmeye karar verir.
Sahibi olan adam Filiz’e asılmaya başlayınca olaylar karışır.
Oğlunun kendisine haber vermeden evlendiğini öğrenen Nazan, İsviçre’den dönmüş, ayağının tozuyla Karsu’yu görmeye gelmiştir.
O sırada Bora ve Karsu’nun evlendiğini öğrenen Irmak ve çocuklar ise büyük bir şaşkınlık yaşarlar.
SANDIK KOKUSU SON BÖLÜM İZLE
29 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelen Sandık Kokusu dizisinin 43. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.