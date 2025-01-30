Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk’ün yer aldığı Show TV’nin sevilen dizisi Sandık Kokusu 43. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin 43. bölümünde Hakan’dan kaçmaya çalıştıkça daha da yakınlaşan Ayça, aşk ve mantık arasında kalır. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 43. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.