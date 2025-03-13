Show TV’nin dram türündeki dizisi Sandık Kokusu dün akşam 49. bölümü ile ekrana geldi. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı O3 Medya imzalı dizinin son bölümünde Hakan ve Ayça arasındaki aşk ve iş ilişkisi ise güzel bir şekilde devam eder. Filiz ise Ekrem ve Nazan arasındaki durumu planlamaya devam eder. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Sandık Kokusu 49. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.