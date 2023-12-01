Sandık Kokusu'dan heyecan dolu yeni tanıtım! Show TV'nin sabırsızlıkla beklenen, yapımına O3 Medya'nın imza attığı, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı isimleri buluşturan dizisi Sandık Kokusu'ndan yeni bir tanıtım daha izleyici ile buluştu.

Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 23:44 Güncelleme: 01.12.2023 - 23:44 facebook

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