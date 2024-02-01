'Sandık Kokusu'nda Irmak, Filiz'in kapısına geldi SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölüme, Irmak'ın elinde valiziyle Filiz'in kapısına gelmesi damga vurdu. Karsu, Irmak'ı evden kovarken, Filiz'in kapıyı açıp onun gelmesine izin vermesi dikkat çekti. Gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümden ekrana gelen tanıtımda ise Filiz'in, Irmak'ın evde kalmasına izin verdiği ve Karsu'nun bu duruma şoke olduğu görüldü

SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, sevilen dizisi ‘Sandık Kokusu’, dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Bölüme, Irmak’ın elinde valiziyle Filiz’in kapısına gelmesi damga vurdu. Karsu, Irmak’ı evden kovarken, Filiz’in kapıyı açıp onun gelmesine izin vermesi dikkat çekti. Gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümden ekrana gelen tanıtımda ise Filiz’in, Irmak’ın evde kalmasına izin verdiği ve Karsu’nun bu duruma şoke olduğu görüldü. Filiz, kızı Irmak ile barışacak mıydı? Nefeslerin tutulduğu bu anlardan sonra yaşanacaklar merakla bekleniyor.

'Sandık Kokusu’nun 8. bölümü; ABC1 20+’da 5.78 izlenme oranı 13.55 izlenme payı, AB grubunda 5.25 izlenme oranı 14.21 izlenme payı, Total’de ise 4.63 izlenme oranı 11.21 izlenme payı elde etti. Merakla takip edilen bölüm #SandıkKokusu etiketi ile 1 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karsu ve Filiz arasındaki anne kız ilişkisi giderek iyileşirken, yüzler gülmeye başladı. Ancak Karsu’nun mutluluğuna, Veysel’in dükkanı kapatma kararı gölge düşürdü. İşsiz kalan Karsu, mahkemede çocukların velayetini alabilmek için hızlıca iş arayışına başladı. Bu durumu öğrenen Atilla harekete geçti, Karsu’ya iş imkanı sağlamak için adamlarına talimat verip bir kitapçı açtırdı. Atilla, iş sebebiyle bir araya geldiği Lale’yi eve bırakırken onun Karsu’yla olan bağlantısını öğrendi ve hemen ondan uzaklaştı. Karsu, bir akşam Deniz’in isteği üzerine Atilla’nın evine giderken, Reha geldi. Reha olay çıkarıp Atilla’nın üzerine yürürken, ikili arasındaki gerilim iyice tırmandı. Atilla’nın Reha’ya olan öfkesi giderek büyüyordu. Bu bölümde Karsu ve Reha’nın mahkemesi de görüldü. Reha’nın boşanmayı kabul etmesiyle evlilikleri sonlandı. Boşanma davasında fabrikasının yanmasını bahane eden Reha hiç nafaka vermedi.

Reha, Atilla’nın evini basıyor;

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Irmak ise annesiyle barışmak için tüm şansını zorlamaya başladı. İpek ve Türkan’ın karşısına çıkan Irmak, çareyi teyzesinde de bulamadı. Bunun üzerine bölümün finalinde şoke eden bir hamle yaptı. Elinde valiziyle Filiz’in kapısına gelen Irmak, Adnan’ın onu evden kovduğunu ve gidecek yeri olmadığını söyledi. Karsu büyük bir öfkeyle Irmak’ı kovup kapıyı kilitlerken, Filiz kapıyı açtı. Bu anlar bölüme damgasını vurdu. Büyük acıların ve hataların üzerine Irmak ve Filiz’in arasında neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor.

İşte bölüme damga vuran final sahnesi;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

Tanıtımda Karsu, Irmak’ı zorla Filiz’in evinden çıkarmaya çalışırken, Filiz’in “Irmak burada kalacak!” sözleri izleyenleri şoke ediyor. Anne ve kızlarının aynı evin içinde neler yaşayacağı merak konusu oluyor.

'Sandık Kokusu’nun 9'uncu Bölüm Tanıtımı;

'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...