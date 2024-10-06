'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

Yayınlanan tanıtımda Hasan ve Filiz’in aşkı dolu dizgin devam ederken Gülnaz’ın yüzleri güldüren halleri bölüme renk katacağının sinyallerini veriyor. Bora’nın Ayça’ya beyaz gül göndermesi Karsu’nun aklını karıştırıyor ve anlamını öğrenmesiyle ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözleri yeni bölümde ‘Neler olacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülnaz’ın beklenmedik hamilelik haberi büyük bir gerilim yarattı. Ancak bu olayın Filiz’in bir oyunu olduğu anlaşıldı. Gülnaz’ın yaşadığı şok ve hastanedeki olaylar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. Öte yandan Karsu’nun hayatındaki zorluklar devam ediyordu. Eski eşi Reha, çocukları ona karşı kışkırtırken, Karsu işini kaybetmenin ve çocuklarıyla olan ilişkisindeki çatışmanın verdiği acıyla boğuştu.