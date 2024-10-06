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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Show TV'nin, yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden merak artıran ikinci tanıtım yayınlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 23:47 Güncelleme: 06.10.2024 - 23:47
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        Yayınlanan tanıtımda Hasan ve Filiz’in aşkı dolu dizgin devam ederken Gülnaz’ın yüzleri güldüren halleri bölüme renk katacağının sinyallerini veriyor. Bora’nın Ayça’ya beyaz gül göndermesi Karsu’nun aklını karıştırıyor ve anlamını öğrenmesiyle ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözleri yeni bölümde ‘Neler olacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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        29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Gülnaz’ın beklenmedik hamilelik haberi büyük bir gerilim yarattı. Ancak bu olayın Filiz’in bir oyunu olduğu anlaşıldı. Gülnaz’ın yaşadığı şok ve hastanedeki olaylar izleyicileri hem güldürdü hem de şaşırttı. Öte yandan Karsu’nun hayatındaki zorluklar devam ediyordu. Eski eşi Reha, çocukları ona karşı kışkırtırken, Karsu işini kaybetmenin ve çocuklarıyla olan ilişkisindeki çatışmanın verdiği acıyla boğuştu.