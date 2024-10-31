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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle de ekrana kilitledi

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle de ekrana kilitledi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu' 32'nci bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2024 - 12:09 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:15
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu', 32'nci bölümüyle de izleyicilerden büyük ilgi gördü.

        Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği ve izleyicilerin büyük beğenisini kazanan 'Sandık Kokusu', dün akşam yayınlanan heyecan dolu 32'nci bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. #SandıkKokusu etiketiyle yaklaşık 3 saat TT listesinde kalan dizinin son bölümü, birçok olumlu yorum aldı ve izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

        Dizinin yeni bölümü; ABC1 20+'da 4.49 izlenme oranı 11.94 izlenme payı, Total'de 4.13 izlenme oranı 11.57 izlenme payı, AB grubunda ise 3.82 izlenme oranı 11.72 izlenme payı elde etti.

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        'SANDIK KOKUSU'NUN 32'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Irmak'ın kaçırıldığını öğrenen Karsu, Mert ve Kıvanç, onu kurtarmak için harekete geçti. Nilüfer'den aldıkları bilgiyle bir eve giderek Irmak'ı Tekin'in elinden kurtardılar; Tekin tutuklandı. Aileleri, gençlerin tehlikeye atılmalarından dolayı onları uyardılar.

        Irmak'ın yardıma ihtiyacı var;

        Karsu ve Kıvanç, Irmak'ı kurtarıyor;

        Bu sırada, Hande ve Mete arasındaki yakınlaşma arttı. Hande, evliliğinde mutsuz olduğunu Mete ile paylaştı. Reha ise mali sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken mafya lideri Rahim ile başı derde girdi. Sigorta parasını kullanmak için eski eşi Karsu'nun imzasına ihtiyaç duydu ancak Karsu bunu reddetti.

        Reha, Karsu'yu ikna etmeye çalışıyor;

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        Ayça, Bora ile flört etmeye çalışırken, Bora Karsu'ya ilgi duymaya başladı. Ayça, Bora ve Karsu'nun birlikte olduğunu görünce kıskandı ve Karsu'ya karşı bilendi. Kıvanç ve Irmak arasındaki dostluk pekişti. Gençler kulüpte eğlenirken, Karsu'ya sarkıntılık eden bir adam nedeniyle kavga çıktı ve hepsi karakola düştü. Aileleri onları karakoldan aldı ve bir daha böyle sorunlara karışmamaları konusunda uyardı.

        Bora, Karsu'yu koruyor;

        Gülnaz, site görevlisi Ekrem'i yanlışlıkla albay sanarak ona ilgi duydu. Gerçeği öğrenince utandı ancak aşık olduğunu itiraf ederek Urfa'ya dönmekten vazgeçti. Komşuları Selma ve Yılmaz, gizli bir görev için Hasan'ın evine dinleme cihazı yerleştirdi. Hande ve Reha arasındaki evlilik sorunları derinleşirken, Hande Mete ile olan ilişkisini sürdürdü. Ayça, Bora'nın ilgisini çekmeye çalışsa da Bora ve Karsu arasındaki bağ güçlendi.

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        İşte finale damga vuran Karsu ve Bora sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Yayınlanan 33'üncü bölüm tanıtımında; Ayça, Karsu'nun Bora ile bir davette olduğunu öğrenince kıskanıyor. Gülnaz, Filiz'e kendisini hafife aldığını söylerken, Filiz'e gelen çiçekler Hasan'ı rahatsız ediyor. Bora ve Karsu'nun yakınlaşması dikkat çekiyor. Bu arada, Reha'nın parayı iki gün içinde ödemesi gerekiyor.

        'Sandık Kokusu'nun 33. Bölüm Tanıtımı;

        'Sandık Kokusu' yeni bölümleriyle her hafta izleyicilere heyecan ve dram dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert), Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

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        #show tv
        #sandık kokusu
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