Sanem Oktar Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Kagider Başkanı Sanem Oktar'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 ve önümüzdeki dönem plan projelerinizi ve hedeflerinizi anlatır mısınız?

Sanem Oktar: Hükümetimiz ile bir proje içerisindeyiz; bir yasanın çıkması için beraber çalışıyoruz. SPK bildiğiniz gibi geçen sene kitlesel fonlama ile ilgili yasayı çıkarmıştı fakat bunun kararnamesi tam netleşmemişti. Türkiye'de bu var fakat hisse karşılığı bir fonlama yapılmıyor, bir platform var ve diyorsunuz ki benim bir iş fikrim var; bunu büyütmek istiyorum bana yatırımcı olur musunuz..ve siz hisse karşılığında bir gelir elde ediyorsunuz. Bu bir can suyu olduğu gibi size bir de sermaye akışı sağlıyor. Biz Dünya'yı inceledik özellikle İngiltere'de çok kullanılıyor ve kadın girişimcilere de çok destek oluyor.

Kadın girişimcilerin kurduğu şirketlerin sosyal faydaları da var yani topluma da yardımcı oluyorlar.

Ticaret Bakanlığı ile de bir çalışma yapıyorsunuz..

Sanem Oktar: Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve girişimciliğin ihracat yoluyla güçlendirilmesi önemli alanlardan bir tanesi; yurtdışında Fuar açma, kümelenme, hangi pazara açılınması gerekiyor, nasıl bir fiyatlama yapılması gerekiyor ve nasıl bir Network oluşturulması gerekiyor; bilgileri de TİM ve Bakanlık aracılığıyla veriyor. Özellikle 2019 için yurtdışına açılmak çok önemli büyümenin ana motorlarından biri olacağını düşünüyorum.

Son 3-5 yıldır İnovasyon ve Teknoloji girişimlerinde kadın girişimciler arttı, bu konuda da özellikle TÜBİTAK teşvikleri çok önemli. KAGİDER de bu işin Mentor'luk tarafında devreye giriyor.

Kadın Girişimcilere tavsiyeleriniz ne olur?

Sanem Oktar: 2019 bütün sektörler için zor olacak. Ben buna "Ayağını Yorganına göre Uzat" yılı olacak diyorum. Özellikle kadın girişimciler için nakit yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da alacaklarınızın zamanında alınması, alacak vadelerinin uzamaması çok önemli. Bunun yanında ihracata yönelmeleri, rekabette fark yaratmaları, pazarları genişletmeleri için doğru bir zaman. Böyle zor dönemlerde iş modellerimizi gözden geçirmemiz de önemli.

Piyasa koşullarına göre adımların atılması, Hükümetin sıkı mali politikasına da devam etmesi gerekiyor.

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