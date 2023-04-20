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Otomotivde değişimin sinyali Şangay'da verildi

Şangay Otomobil Fuarı, Çinli markaların şovuna dönüşürken, Batılı üreticilerin de Çin'e verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Çin pazarında değişen dinamiklerin yansıdığı fuarda, Batılı üreticiler Çin'e özel geliştirdikleri modellere ağırlık verdi. Çinli firmalar ise, özellikle daha ulaşılabilir fiyata sahip elektrikli otomobiller sergileyerek, sektörde ucuz elektrikli otomobil trendi başlatacaklarının sinyalini verdi. Fuarda, ABD dışındaki ilk fabrikasını Şangay'da açan Tesla'nın olmaması ise dikkat çekti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomotivde değişimin sinyali: Şangay Otomobil Fuarı kapılarını açtı - Gündem haberleri
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Dünyanın en büyük otomotiv pazarına ev sahipliği yapan Çin, önceki gün kapılarını açan Şangay Otomobil Fuarı'nda küresel otomotiv endüstrisine gövde gösterisi yaptı.

Fuarda global markalar başta Çin pazarı odaklı geliştirdikleri elektrikli otomobilleri tanıtırken, Çinli üreticiler ise teknolojik yeniliklerini katılımcılara sergiledi.

Yakın bir geçmişe kadar Batılı markaların Çin'de ürettiği modellerin etkisi altında kalan ülkenin otomotiv pazarında, lokal markaların gittikçe öne çıkmaya başlaması ise, Batılı markaların fuarda yaptıkları açıklamalara yansıdı.

Örneğin, Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, fuarda 2026 yılına kadar 10 elektrikli araç modeli daha tanıtacağını ve daha hızlı hareket eden Çinli rakiplerine ayak uydurmak için yeni model geliştirme süresini yüzde 40 azaltacağını bildirdi.

'KILAVUZ İLKEMİZ ÇİN'

Volkswagen marka CEO'su Thomas Schafer, "Kılavuz ilkemiz, Çin için Çin'de tam hızda gelişmedir" sözleri ile Alman üreticinin yeni vizyonunu ortaya koydu.

Elektrikli araçları piyasaya sürmekte rakiplerine göre daha temkinli davran Japon üretici Toyota ise, Şangay fuarını iki yeni elektrikli otomobil tanıtmak için kullandı ve ana markası altında Çin'de sunulan elektrikli model sayısını ikiye katladı.

Toyota bünyesindeki premium üretici Lexus ise, fuarda makam aracı olarak tasarlanan bir minivan model tanıttı. Bu modelin Çin haricinde Avrupa ve Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

PAZARDAKİ ROLLER DEĞİŞİYOR

BYD liderliğindeki Çinli markaların daha hızlı hareket ettiği pazar tam elektrikli otomobillere ve plug-in hibritlere kaydıkça, hem Toyota hem de Volkswagen geçen yıl Çin'de pazar payı kaybetmeye başladı.

Bu tersine dönüşün bir işareti olarak BYD, Çin'de bu yılın ilk çeyreğinde hem Toyota hem de Volkswagen satışlarını geride bıraktı. Çin'deki satışlarını yüzde 70'e yakın artıran BYD, pazarda yüzde 10'dan fazla paya sahip oldu.

BYD'nin bu trendi koruma amacı ise fuara yansıdı. Çinli marka, Toyota'nın dünyanın en çok satan Corolla gibi modelleriyle uzun süredir hakim olduğu kompakt otomobil pazarını hedefleyen yeni elektrikli otomobili Seagull'u piyasaya sürdü.

11 bin doların biraz üzerinde bir fiyata sahip olacağı açıklanan Seagull, Batılı markaların benzer özelliklerine sahip modellerinden yaklaşık 15 bin dolar daha ucuz olması ile dikkat çekiyor.

Seagull, 305 km ile 405 km arasında değişen batarya seçenekleriyle gelecek ve bu yıl Çin'in en çok satan elektrikli otomobili olan BYD'nin Dolphin'ine göre daha ucuz bir fiyattan satılacak.

'BUGÜN ÇİN'İ HAREKET GEÇİREN ŞEY, YARIN DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRİR'

Bir diğer küresel üretici BMW ise, yıl sonuna kadar Çin'de 11 elektrikli model piyasaya sürmeyi planlarken, Çin pazarına özel olarak i7 modeline arka koltuk eğlence sistemi gibi özellikler eklediğini bildirdi.

BMW CEO'su Oliver Zipse, "Bugün Çinli müşterileri harekete geçiren şey, yarın dünyayı harekete geçirir" sözleri ile Alman markanın Çin'e verdiği önemi gözler önüne serdi.

Fuarda, elektrikli otomobillerde fiyat kırma yarışı da dikkat çeken bir başka gelişme oldu.

Otomotiv sektörü yetkilileri, elektrikli otomobillerin artık Çin'deki yeni araç satışlarının neredeyse üçte birini oluşturduğunu, bu kapsamda maliyetleri düşürme yönündeki hızın ve baskının arttığının altını çizdi.

Örneğin, Leapmotor CEO'su Zhu Jiangmin, fiyatların ne kadar düşebileceğine dair iddialı bir tahminde bulundu. Jiangmin, 10 yıl içinde, Çin'de 400 km menzile sahip SUV tarzı bir elektrikli otomobilin yaklaşık 7 bin 500 dolara satılabileceğini söyledi.

FUARDA TESLA YOK

Yeni modelleri ve özellikleri daha hızlı tanıtmadığı için Çinli tüketicilerin tepkisiyle karşılaşan ve son dönemde fiyat indirimlerine giden ABD'li elektrikli otomobil markası Tesla ise, ABD dışındaki ilk üretim tesisinin bulunduğu Şangay'daki fuara bu yıl katılmadı.

Tesla'nın katılmadığı fuarda marka hakkında açıklamalarda bulunan Çinli elektrikli otomobil markası Nio'nun kurucusu William Li, "Model 3 2018'de rekabetçiydi, ancak bugün o kadar rekabetçi olmamasından dolayı fiyatları düşürmeleri normal. Artık, Çin'de aynı fiyata daha iyi otomobiller satın alabilirsiniz" dedi.

Li, Nio ve esas olarak Çin'de üretim yapan diğer otomobil üreticilerinin, Çin'in bataryalı elektrikli otomobiller için tedarik zinciri ve hammaddeler üzerindeki hakimiyeti nedeniyle Tesla'ya göre yüzde 20'ye varan bir maliyet avantajına sahip olduğunu da açıkladı.

PAZAR DARALDI, ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Yılın ilk çeyreğinde Çin'in binek otomobil satışlarının yüzde 13 oranında azaldığını da belirtelim.

Fakat BYD'nin başını çektiği Çinli otomobil üreticilerinin şu anda hakim olduğu bir alan olan elektrikli otomobiller ve plug-in hibritlerin satışları aynı dönemde yüzde 22 arttı. İçten yanmalı motora sahip otomobil satışları ise aynı dönemde yüzde 20 kadar azaldı.

Öte yandan, Çin'de 40'tan fazla otomobil markası, Tesla'nın Ocak ayında başlattığı fiyat indirimi furyasına katıldı. Fiyatlardaki düşüşün, elektrikli otomobil satışlarını artırdığı belirtilirken, şirketlerin kârlılığında ise azalmaya yol açtığı kaydediliyor.

Şangay'da kuşkusuz bir çok önemli yenilik tanıtıldı. Fakat, bu yenilikleri birer birer bakmak yerine, bu modellerin temsil ettikleri değerleri irdelemek de önemli.

Dolayısı ile, Şangay fuarının, bir zamanlar Cenevre, Paris ve Frankfurt gibi otomotiv dünyasının kalbinin attığı fakat son yıllarda ilginin azaldığı etkinliklerin geçmişini hatırlatması bakımından da dikkat çektiği söylenebilir.

Fuarda boy gösteren Çinli üreticilerin Avrupa pazarlarına girmeye başlaması, otomotivde elektrikli araçlar ile değişen oyunun kurallarının yeniden yazılmasına yol açacak gibi.

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