Sangju Sangmu - Daegu maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Daegu takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 22 puanla 6. sırada, Daegu 8 puanla 12. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Daegu, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 540 kodlu maçı oynayanlar; Sangju Sangmu galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Daegu galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu son hafta oynanan Incheon United maçında 2-0 yenildi.

Daegu, Chunnam Dragons karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Sangju Sangmu, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Daegu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Daegu, 3 gol atarken 12 gol yedi.