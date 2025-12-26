"Sanırım Trump'la pazar günü görüşeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sanırım, Başkan (Donald) Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planına değinen Ukrayna Devlet Başkanı, planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledi.

Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi.

"Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak"

İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.

Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.