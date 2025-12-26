Habertürk
Habertürk
        "Sanırım Trump'la pazar günü görüşeceğiz"

        "Sanırım Trump'la pazar günü görüşeceğiz"

        Savaşı bitirmek için diplomatik çabalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebileceğini işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:18 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:18
        "Sanırım Trump'la pazar günü görüşeceğiz"
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sanırım, Başkan (Donald) Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." dedi.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planına değinen Ukrayna Devlet Başkanı, planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledi.

        Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi.

        "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak"

        İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.

        Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.

        Zelenskiy, "Bana göre, ABD ile aramızdaki anlaşma neredeyse hazır ve imzalayıp imzalamama meselesi de görüşmemizin şekline bağlı olarak ikincil bir meseledir." ifadesini kullandı.

        Barış planının imzalanmasının sadece Ukrayna ve ABD'ye bağlı olmadığına dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı, "Bakın, 20 maddelik bir taslak ve dört taraf var, bunlar Ukrayna, Amerika, Rusya ve Avrupa'dır. Elbette 20 maddelik bir taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, Trump ile bir araya geldiğinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi gibi konuları da masaya yatıracaklarını söyledi.

        Ukrayna Devlet Başkanı, 20 maddelik barış planına ilişkin Rusya'nın görüşleri konusunda henüz bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Rusya'dan resmi bir yanıt almadık." dedi.

