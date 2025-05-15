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        Haberler Bilgi Gündem SANİYE SANİYE SON DEPREMLER LİSTESİ 15 MAYIS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD ve Kandilli ile 15 Mayıs 2025 son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Çorum ve Erzurum'da meydana gelen depremler sonrası Konya 5.2 ile sallandı! Sarsıntı hisseden vatandaşlar ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:23
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        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bu sabah Çorum ve Erzurum’da meydana gelen deprem sonrası Konya'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Ankara'dan da hissedildi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere AFAD ve Kandilli verileri ile 15 Mayıs 2025 son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

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        KONYA 5.2 İLE SALLANDI

        Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara'dan da hissedildi.

        Büyüklük:5.2 (Mw)

        Yer:Kulu (Konya)

        Tarih:2025-05-15

        Saat:15:46:36 TSİ

        Enlem:39.0675 N

        Boylam:33.27639 E

        Derinlik:18.73 km

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        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Konya Kulu’da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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        "TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" paylaşımında bulundu.

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        "BİR MİNAREDE ÇATLAK MEYDANA GELDİĞİ BİLGİSİ VAR"

        Kulu Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir de Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Şiddetli çok fazlaydı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olumsuz bir durum yok. Sadece Kırkkuyu Mahallesi'nde bir cami minaresinde çatlak olduğu yönünde bilgilerimiz var. Depremi eşyaları devirecek kadar hissettik." dedi.

        Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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        ERZURUM’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04:18’de Erzurum Narman merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 11.31 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        ÇORUM’DA DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 04:08’de merkez üssü Çorum’un İskilip ilçesi olan bir sarsıntı kaydedildi.

        Büyüklüğü 3.1 olarak ölçülen deprem, 10.44 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:

        2025-05-15 09:47:57 40.55972 36.04861 11.79 ML 2.5 Merkez (Amasya)

        25-05-15 04:18:52 40.33806 42.20806 11.31 ML 3.2 Narman (Erzurum)

        2025-05-15 04:08:40 40.85167 34.45528 10.44 ML 3.1 İskilip (Çorum)

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor.

        Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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