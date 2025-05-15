"BİR MİNAREDE ÇATLAK MEYDANA GELDİĞİ BİLGİSİ VAR"

Kulu Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir de Habertürk'te yaptığı açıklamada, "Şiddetli çok fazlaydı. Aldığımız bilgiler doğrultusunda olumsuz bir durum yok. Sadece Kırkkuyu Mahallesi'nde bir cami minaresinde çatlak olduğu yönünde bilgilerimiz var. Depremi eşyaları devirecek kadar hissettik." dedi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş de, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.