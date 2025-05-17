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        Haberler Dünya Rusya heyeti başkanından Bismarck alıntılı gönderme | Dış Haberler

        Rusya heyeti başkanından Bismarck alıntılı gönderme

        Ukrayna ile İstanbul'da gerçekleşen görüşmelere Rus heyetinin başkanı olarak katılan Vladimir Medinskiy görüşmeler sonrasında verdiği röportajda, 19. yüzyılda Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Otto von Bismarck'tan bir alıntı yaparak göndermede bulundu. Medinskiy "Rusları kandırmaya çalışmayın, er ya da geç kendilerine ait olanı almak için dönerler." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.05.2025 - 00:13 Güncelleme: 17.05.2025 - 00:23
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        Medinskiy: Rusları kandırmaya çalışmayın
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        Ukrayna ile gerçekleşen görüşmelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Rossiya-1 kanalına verdiği röportajda 19. yüzyılda Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Otto von Bismarck'tan alıntı yaptı.

        Medinskiy "Rusları kandırmaya ya da onlardan bir şey çalmaya kalkışmayın. Er ya da geç, Ruslar kendilerine ait olanı almak için döner." derken, bu sözün çok önemli bir ders olduğunu ifade etti.

        Medinskiy, bir diğer alıntısını ise Napolyon'dan yaptı.

        Ukrayna'nın barış görüşmeleri için ateşkesi ön koşul olarak öne sürmesini işaret eden Medinskiy, bu tavra sahip kişilerin tarih bilmediğini iddia etti.

        Medinskiy, Napolyon'a dayandırdığı alıntıda savaşın ve müzakerelerin aynı anda gerçekleşebileceğini dile getirdi.

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        Medinskiy ayrıca "Ukrayna kabul etseydi savaş 2022 yılında bitebilirdi." dedi.

        İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞME

        Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

        Bir saat süren toplantıda, Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg hazır bulundu.

        Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.

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        Ukrayna: Ukrayna heyeti koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna barışa ve kalıcı, koşulsuz ateşkese hazırdır. Biz en üst düzeyde görüşme ve müzakerelere de hazırız. Ukrayna heyeti bugün koşulsuz ateşkesi sağlamak için İstanbul'da. Bu bizim önceliğimiz. Bir diğer önemli konu ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve nedense Türkiye'ye gelemeyen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in doğrudan görüşmesidir."

        Yermak, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Ruslar, (İstanbul barış müzakerelerini) 2022 yılıyla ilişkilendirmek istiyor ancak bugünkü müzakereleri o döneme bağlayan tek şey İstanbul şehridir, başka bir şey değil. Rusya'nın, şimdiki durumu 2022'ye bağlama çabalarının hepsi başarısızlıkla sonuçlanacak."

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri ve İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy de müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle Ukrayna tarafıyla doğrudan yapılan müzakerelerin sona erdiğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız." dedi.

        Medinskiy, müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

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        "Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Ukrayna tarafı, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep etti. Bu talebi kayda aldık. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek. Bunu makul görüyoruz."

        Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı gerçekleştirildi

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Rus ve Ukraynalı heyetler de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

        Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren toplantıda Türk heyetinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'in başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer hazır bulundu.

        Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer yer aldı.

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