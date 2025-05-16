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        Haberler Magazin Aras Aydın, Nicole Kidman ile 'Nine Perfect Strangers'ın Los Angeles'taki galasında yan yana - Magazin haberleri

        Aras Aydın, Nicole Kidman ile galada

        Nicole Kidman ile 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) ikinci sezonunda oynayan Aras Aydın, eşi Melis Birkan ile Los Angeles'ta düzenlenen dizinin galasına gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:28
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        Kidman sarılması
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        'Nine Perfect Strangers' (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezonuyla ekrana dönecek olan Nicole Kidman'a yeni sezonda eşlik edecek oyuncular Christine Baranski, Murray Bartlett, Annie Murphy, Henry Golding, Lena Olin, Lucas Englander ve Mark Strong olarak sıralanırken, Türk oyuncu Aras Aydın da kadroda yer aldı.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Nuh' karakterine hayat veren Aras Aydın, dizinin final çekimlerini tamamladıktan sonra eşi Melis Birkan ile birlikte 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) galası için soluğu Los Angeles'ta aldı.

        Aras Aydın ve Melis Birkan
        Aras Aydın ve Melis Birkan
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        Kahverengi bir takım elbise giyen Aras Aydın, enerjisiyle galaya renk kattı.

        Dizinin oyuncuları alanda toplanmaya başladığı sırada Nicole Kidman, Aras Ayın'ı görünce yanına gidip sarıldı.

        Nicole Kidman ve Aras Aydın
        Nicole Kidman ve Aras Aydın

        Selamlaşıp kısa süreli sohbet eden Nicole Kidman ile Aras Aydın'ın o anları objektiflere yansıdı.

        "ARAS MÜKEMMEL BİRİ"

        Dizinin oyuncuları, Aras Aydın hakkında övgü dolu sözler sarf ederek, Türkiye’den böyle yetenekli bir oyuncu ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. "Aras gerçekten mükemmel bir yabancı" yorumunda bulundular.

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        Öte yandan Aras Aydın, dizide 'Matteo' karakterine hayat verdi. Bu, Türk oyuncunun bir ABD'de dizisindeki ilk önemli rolü. Ünlü oyuncu, 21 Mayıs'ta başlayacak olan dizinin ikinci sezon afişini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

        Liane Moriarty'nin aynı adlı 2018 tarihli romanından uyarlanan gerilim dizisi, ilk olarak 2021'de Hulu'da mini dizi olarak yayınlandı. Kidman, Melissa McCarthy, Bobby Cannavale ve Regina Hall gibi ünlü yıldızlarla birlikte rol aldı. 2023'te dizi ile ilgili çıkan haberlerde, dizinin ikinci sezon için yenilendiği ve bir antoloji formatında olacağı, yani 2. sezonun tamamen yeni bir hikâye ve oyuncu kadrosu içereceği bildirilmişti.

        36 yaşındaki Aras Aydın, 'Siyah Kalp', 'Şeref Sözü', 'Kaçış' ve 'Kiraz Mevsimi' gibi dizilerde rol almıştı.

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        #Aras Aydın
        #Nicole Kidman
        #Nine Perfect Strangers
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