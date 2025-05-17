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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma! | Son dakika haberleri

        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!

        Mersin'de, dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi 26 yaşındaki Pınar Bayrak'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 33 yaşındaki Ziya Ecer için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Ecer duruşmada, "Ben normalde gayet sakin, olumlu bir insanım" diye kendisini savundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:22 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:22
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        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
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        Mersin'de olay, geçen yıl 3 Ağustos'ta Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ecer (33) ve dini nikah ile birlikte yaşadığı, en büyüğü 7 yaşında olan 3 çocuğunun annesi Pınar Bayrak (26) arasında evde tartışma çıktı.

        BAYGIN HALDE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi ile Ecer, Bayrak'ı darp etti. Baygın halde kanlar içerisinde kalan Pınar Bayrak, Ziya Ecer ve arkadaşı A.E. (32) tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Pınar Bayrak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Ecer ile evdeki delilleri kararttıkları iddia edilen arkadaşları A.E., N.B. (22), Ö.B. (25) ve R.B. (28) gözaltına alındı.

        KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecer tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından sanıklar hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan, tutuksuz sanıkların ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan yargılanması talep edildi. İddianame, Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Davanın duruşması, dün Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Ecer, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları salonda hazır bulundu.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS TALEP EDİLDİ

        Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada tutuklu sanık Ziya Ecer'in 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Tutuksuz sanıklar A.E., N.B. ve Ö.B. için 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ceza talep edilirken diğer tutuksuz sanık R.B.'nin ise beraati istendi.

        "GAYET SAKİN, OLUMLU BİR İNSANIM"

        Mütalaaya karşı söz verilen sanık Ecer, "Ben normalde gayet sakin, olumlu bir insanım. Hiçbir insan bu durumda olmak istemez. Koğuşta başımı yastığa koyunca eşim, çocuklarım aklıma geliyor. Ben kötü bir insan değilim. Eşimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        Sanık avukatlarının mütalaaya karşı süre istemesi üzerine duruşma ertelendi.

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        #Mersin
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