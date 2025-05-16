Gaoussou Diarra'nın menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!

"AYRILMASI MUHTEMEL"

Bu konuyla ilgili konuşan Buruçhan Düzgün, "İstanbulspor'daki macerasının başından bu yana oyuncu ve benimle sürekli iletişim halindeydiniz. Hepimiz onun harika bir sezon geçirdiğini biliyoruz. Bu yaz birçok kulübün teklifinin olması ve ayrılması muhtemel. Bize gelen tekliflere göre ve İstanbulspor'un kararına göre hareket edeceğiz.