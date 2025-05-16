Görüşmelerde Rusya ne talep etti? Ukrayna ne dedi?

Rusya ve Ukrayna, 3 yıl 2 ay sonra aynı adreste yeniden buluştu. U şeklinde bir masanın etrafında binlerce askerin ve sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitebileceği konuşuldu.

Dünyanın gözünü çevirdiği İstanbul müzakerelerinde neler konuşulduğuna Habertürk ulaştı.

RUSYA MASADA NELER İSTEDİ?

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Rusya dört maddeyle taleplerini sıraladı.

Bu talepler; Ukrayna'da yabancı güç konuşlanmaması, Ukrayna'ya silah tedarikinin son bulması, Ukrayna topraklarından NATO unsurlarının ve Neo-Nazilerin çekilmesi oldu.

RUS HEYETİNİN BAŞKANI MEDINSKY’DEN TARİH REFERANSLI GÖZDAĞI

Ukrayna toplantıda "Ateşkessiz barış olmaz" mesajını verdi. Rusya ise kalıcı barış vurgusu yaptı. Rusya, Rusların çoğunlukta olduğu topraklardan Ukrayna'nın çekilmesini istedi.

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Toplantıda dikkat çeken bir çıkış, Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky'den geldi. Medinsky, Rusların olduğu toprakların Rusya'ya bırakılması talebini anlatırken, "Tarihte doğru zamanda doğru kararı alamadığı için daha çok toprak kaybeden ülkeler oldu." dedi.

MASADA TÜRKİYE'NİN ROLÜ NE OLDU?

Diplomatik kaynakları, Türkiye'nin üstlendiği rolü kolaylaştırıcılık olarak tanımladı. Toplantı esnasında konuların daha hızlı ilerleyebilmesi için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güven artırıcı adım atma konusunda tarafları teşvik etti.